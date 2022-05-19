İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın iş birliğine sahip iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarındaki ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin gelecek dönemde de artarak süreceğini ifade etti.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İtalyan mevkidaşı Sn. Luciana Lamorgese arasındaki videokonferans görüşmesinde;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 19, 2022
Rusya-Ukrayna Savaşı
Suriye krizi
Düzensiz göçle mücadele
İnsani yardımlar
PKK/PYD, FETÖ Terör Örgütleri ile mücadele konuları değerlendirildihttps://t.co/Ii7aRk1HCR pic.twitter.com/KLVxABPs0C
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele, sınırlarda yerli ve milli imkanlarla alınan güvenlik önlemleri, insani yardımlar ile PKK/PYD ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı.