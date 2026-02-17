İçişleri Bakanı Çiftçi 81 ilin valisiyle buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakan yardımcıları, bakanlığa bağlı kuruluşların üst yöneticileri ve 81 il valisi ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Çiftçi, geçen hafta Bakanlık görevini Ali Yerlikaya'dan devraldığını hatırlatarak, kendisine bir kez daha hizmetleri için teşekkür etti.

AK Parti iktidarları boyunca 23 yıldır her bakanının bu teşkilata alın teri, gayreti ve cesaretiyle hizmet ettiğini vurgulayan Çiftçi, kendisinin de bu emaneti daha yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olacağını söyledi.

Çiftçi, "Bu ağır sorumluluğu bana tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Rabb'im bizleri mahcup etmesin, diyorum" ifadesini kullandı.

"Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır"

Ülkedeki huzur ve güven ikliminin, sahada alınan tedbirlerin yanı sıra toplumsal sükunet ve ortak akılla güçlendiğini kaydeden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanı tasvip etmediklerini daha sonra ifade etmişlerdir. Bu süreçte kurumlarımızın saygınlığına özen gösteren sorumlu bir dil. Kamu düzenini büyüten olgun bir tavır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş ve prensipler bizim yol gösterici haritamız olacaktır. Milletimizin bizden beklentileri doğrultusunda, 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

30 yıldır bu büyük ailenin, İçişleri Bakanlığı camiasının mensubuyum. Bu ailenin her bir ferdi fedakarlığın, disiplinin ve adanmışlığın ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Mülki idaremizden merkez teşkilatımızdaki sivil çalışma arkadaşlarımıza kadar herkes milletimizin huzuru, devletimizin bekası için emek verir. Bu hedefin sahadaki en görünür teminatı da güvenlik birimlerimizdir. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz tam bir koordinasyon içerisinde, gece gündüz demeden ülkemizin huzuru için görev başındadır."

Çiftçi, güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden zehir ve insan tacirlerine kadar her alanda önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Bu vesileyle tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içindeyiz, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle, bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için, diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz."

Suçla mücadele

Çiftçi, uyuşturucu ile mücadelenin, istikbali temin etmenin en temel şartlarından biri olduğuna dikkati çekerek, bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceklerini söyledi.

Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı iradenin geçerli olacağını söyleyen Çiftçi, tek çocuğun dahi çetelere kaptırmama azminde olduklarını ifade etti.

Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede de tavrımız nettir, milletimizin alın terine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Bugün dünyada güvenlik açısından en ciddi tehditlerin başında düzensiz göç geliyor. Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla doğu-batı, kuzey-güney istikametinde cazip bir göç rotasıdır. Bu sebeple dikkat, tedbir ve sürdürülebilir bir politika şarttır. İnsan onurunu gözeten, inanç değerlerimize ve kültürel kodlarımıza halel getirmeyen bir anlayışla düzensiz göçle mücadelemiz sürecektir. Anadolu, tarih boyunca mazlumların her zaman sığınağı olmuştur. Muhacire ensarlık yapmak bizim inancımızın temel gereğidir. Din, köken, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazluma yardım etmek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin de temel politikasıdır.

Bu çerçevede 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüş yapmıştır. Bu kardeşlerimiz, artık ülkemizin gönül elçileridir, bundan sonra da inşallah kendilerini yalnız bırakmayacağız. AFAD ve afet yönetiminde hedefimiz dirençli şehirler, bilinçli toplum anlayışını daha da güçlendirmektir. Bir taraftan müdahale kapasitemizi arttırırken diğer taraftan riskleri önceden azaltan güçlü bir sistemi büyütmek en temel hedefimizdir. Huzur ve güven iklimini büyüten bir ülke olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru emin adımlarla yürüyeceğiz, inşallah."