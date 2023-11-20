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Gündem
AA 20.11.2023 05:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Karadeniz Ereğli ilçesinde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu
[Fotograf: AA]

Ereğli Kaymakamlığı'ndaki koordinasyon toplantısının ardından ilçe merkezinde taşkın nedeniyle zarar gören iş yerlerini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafa geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, daha sonra fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen Kamerun bayraklı kuru yük gemisini inceledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu

Bakan Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve AFAD çalışanları ile kurum müdürleri eşlik etti.

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Ali Yerlikaya Zonguldak Fırtına
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