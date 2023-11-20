İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu

Ereğli Kaymakamlığı'ndaki koordinasyon toplantısının ardından ilçe merkezinde taşkın nedeniyle zarar gören iş yerlerini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafa geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, daha sonra fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen Kamerun bayraklı kuru yük gemisini inceledi.

Bakan Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve AFAD çalışanları ile kurum müdürleri eşlik etti.