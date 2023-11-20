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Gündem
TRT Haber 20.11.2023 00:00

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kabine "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği" gündemiyle bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

İnsani yardımlar gündemde

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi.

Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.  

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