Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının iddiasını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan hastanede yatan bir adamın görüntüleriyle ilgili, "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, görüntülerde tıbbi cihazların yanlış kullanıldığına, İsrail propagandasını yayan hesapların da görüntüleri, "Bu bir Filistinli ve sahte görüntü kurguluyorlar" iddiasıyla paylaştığına yer verildi.

Yapılan araştırmada, söz konusu görüntülerin bir diziden alındığının ve iddiaya konu sahnenin 2019'da Malezya medyasında eleştirilere neden olduğunun tespit edildiği kaydedildi.