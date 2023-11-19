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Gündem
AA 19.11.2023 23:38

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının iddiasını yalanladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan hastanede yatan bir adamın görüntüleriyle ilgili, "Filistinliler sahte videolar üretiyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, görüntülerde tıbbi cihazların yanlış kullanıldığına, İsrail propagandasını yayan hesapların da görüntüleri, "Bu bir Filistinli ve sahte görüntü kurguluyorlar" iddiasıyla paylaştığına yer verildi.

Yapılan araştırmada, söz konusu görüntülerin bir diziden alındığının ve iddiaya konu sahnenin 2019'da Malezya medyasında eleştirilere neden olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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