Bakan Yerlikaya: 12 kişilik mürettebattan haber yok

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak Ereğli'de aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen gemiyle ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'e giden kuru yük gemisi mendireğe çarparak battı, 12 kişilik mürettebattan haber yok. https://t.co/Wugk3cbxKX pic.twitter.com/1zHV69ndjw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2023

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

19 Kasım Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 29 şehrimizle ilgili turuncu alarm verdi. Gün içerisinde bu uyarı 41 şehre kadar yükseldi. Sağanak, fırtına uyarısı da bütün gün boyunca devam etti. Tüm kurumlarımız önemli hazılıklar yaptı.

Şu ana kadar AFAD verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 16 ilimizde 1611 ihbar geldi. Maalesef 2 can kaybımız var. Diyarbakır ili Han ilçemizde 1 kişi ve Batman ilinde de 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İki ilimizde 50 yaralı var.

Şu anda Zonguldak Ereğli'deyiz. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi mendireğe çarparak batmıştır. Gemideki 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır.

Bu kadar olumsuz hava koşulunda maalesef 12 Türk vatandaşımızın bulunduğu gemiye arama kurtarma yapamadık. Duamız, sabah gün aydınlanır aydınlanmaz olumlu havanın bize arama kurtarma için fırsat vermesidir.

"Dalga boyu 9 metreye ulaştı"

Meteoroloji'den yarın sabahla ilgili alınan tahminler havanın daha iyi olacağı yönünde ama sabah hep birlikte göreceğiz. Özellikle dün dalga boyunun 9 metreye, görüşün 25 metreye düştüğünü biliyoruz.

"Hava koşulları olumlu hale gelir gelmez başlayacağız"

Tüm ekiplerle hazırız ve olumsuz hava koşulları olumlu hale gelir gelmez çalışmalara başlayacağız.