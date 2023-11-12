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Gündem
AA 12.11.2023 15:41

ICA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ICA, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

ICA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ICA'dan yapılan açıklamada, dün İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışta köprüye yıldırım düştüğü yönündeki haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu gibi doğal olaylara karşı da en ileri teknolojilerle korunmakta, köprünün üzerinde bulunan her iki kulede, 2 kilometre çapındaki alanı kapsayacak şekilde, yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemleri bulunmaktadır." 

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