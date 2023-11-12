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Gündem
AA 12.11.2023 15:41

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğü haberlerine yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğü haberlerine yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışta köprüye yıldırım düştüğü yönündeki haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne yönelik yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, doğa olaylarına karşı her iki kulede 2 km çapındaki alanı kapsayacak şekilde yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemlerine sahiptir."

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ICA da konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu gibi doğal olaylara karşı da en ileri teknolojilerle korunmakta, köprünün üzerinde bulunan her iki kulede, 2 kilometre çapındaki alanı kapsayacak şekilde, yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemleri bulunmaktadır."

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