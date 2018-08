İbrahim Kalın’dan New York Times’a tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

PKK terörünü aklama girişimi

Konuyu haberleştiren Amerikan New York Times, terörist Özden’in, DEAŞ tarafından tehdit edilen Yezidi azınlık grubuna sözde yardım ettiğini iddia ederek, terör örgütü PKK’yı haklı çıkarma ve aklama girişiminde bulundu.

"Bunun adı gazetecilik değil"

Gazetenin haberine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bunun adı gazetecilik değil. Bu PKK terörizmini haklı çıkarmak ve aklamak için New York Times’ın bariz bir girişimi.” İfadelerini kullandı.

This is not journalism. This is a blatant attempt by @nytimes to justify and whitewash PKK terrorism.



By the same logic, Bin Laden was a ‘hero’ to some?! Would you call Milosevic and Mladic also ‘heros’ to some people?! https://t.co/lxilHtzo4m