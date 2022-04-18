Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 08:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Kalın: Mevla askerimize yine ve yeni zaferler ihsan eylesin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden, Kuzey Irak’ta gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe-Kilit Operasyonu başlattı.
Twitter hesabı üzerinden operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu sözleri kullandı:
"Dosta güven, düşmana korku Pençe-Kilit harekatı. Kem gözlerin gölgesi asla düşmeyecek şanlı bayrağımızın üstüne. Mevla askerimize yine ve yeni zaferler ihsan eylesin."
Dosta güven— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 18, 2022
Düşmana korku#PençeKilit hareketı.
Kem gözlerin gölgesi asla düşmeyecek şanlı bayrağımızın üstüne.
Mevla askerimize yine ve yeni zaferler ihsan eylesin. pic.twitter.com/r5vBU572uB
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