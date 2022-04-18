Fuat Oktay'dan Pençe-Kilit Operasyonu paylaşımı
Kuzey Irak’ta gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile terör unsurlarını yok ediyor. Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde, gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."
Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile terör unsurlarını yok ediyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 18, 2022
Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde, gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız.
Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. https://t.co/2yq9qKdAW7
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