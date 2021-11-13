Paris'teki Libya konferansı ile ilgili konuşan İbrahim Kalın, "Bu toplantıda yabancı askerlerin çıkarılması konusu Türk askeriyle ilişkilendirilmeye çalışıyor, bundan rahatsızız" dedi.

"İki ülke arasındaki anlaşma ile oradaki askerimizi diğer paralı askerler ile aynı kefeye konulmasına asla kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Konseptimiz terörün olduğu yerde tehdidi ortadan kaldırmak"

"Biz Libya hükümetiyle yaptığımız mutabakat sonucunda oradayız" diyen Sözcü Kalın, "Bizim tüzel bir münasebetimiz var. Bu munasebet sayesinde askerlerimiz oraya danışmanlık yapıyorlar" diye konuştu.

"Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil. Bizim birinci telaşımız Libya’nın toprak bütünlüğüdür" diyen Kalın, 'Suriye'ye yeni harekat olur mu?' sorusuna da "Bizim güvenlik konseptimiz terör tehdidinin bulunduğu yerde tehdidi ortadan kaldırmak" diye cevap verdi.