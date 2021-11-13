Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayırlı olmasını diledi.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü #1915ÇanakkaleKöprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 13, 2021
Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/RKuRRatqGA
Etiketler: Mustafa Şentop 1915 Çanakkale Köprüsü
Son Haberler
- 21:37
- 21:34
- 21:03
- 21:04
- 20:54
Sıradaki Haber
Son 24 saatte 22 bin 583 yeni vaka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz