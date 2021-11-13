İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilik ve erdemden beslenen bu güzel memleket, aynı zamanda kurduğu gönül köprüleri ile iyiliğin taşıyıcısı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Altun, "Mazlum ve masumların sesine kulak veren Cumhurbaşkanımızın “daha adil bir dünya mümkün” çağrısını Dünya İyilik Günü’nde bir kez daha yineliyoruz" dedi.