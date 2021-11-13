Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 21:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya İyilik Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya İyilik Günü'nü paylaştığı bir video ile kutladı.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilik ve erdemden beslenen bu güzel memleket, aynı zamanda kurduğu gönül köprüleri ile iyiliğin taşıyıcısı olmuştur" ifadelerini kullandı.
Altun, "Mazlum ve masumların sesine kulak veren Cumhurbaşkanımızın “daha adil bir dünya mümkün” çağrısını Dünya İyilik Günü’nde bir kez daha yineliyoruz" dedi.
İyilik ve erdemden beslenen bu güzel memleket, aynı zamanda kurduğu gönül köprüleri ile iyiliğin taşıyıcısı olmuştur.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 13, 2021
Mazlum ve masumların sesine kulak veren Cumhurbaşkanımızın “daha adil bir dünya mümkün” çağrısını #DünyaİyilikGünü’nde bir kez daha yineliyoruz. pic.twitter.com/mabF9bcVKu
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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