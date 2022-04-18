Türkiye ile ABD arasındaki görüşme trafiği sürüyor.

Sözcü Kalın, Kongre üyeleri ile İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

"Stratejik diyalog mekanizmasının başlamasından memnunuz"

Türk-Amerikan ilişkilerinin köklü bir geçmişi olduğuna değinen Kalın, ilişkilerin geçmişten bugüne stratejik müttefiklik çerçevesinde devam ettiğini belirterek

iki ülke arasındaki yeni döneme dikkati çekti.

"Stratejik diyalog mekanizmasının başlamasından memnunuz. Çıkarlarımızı ve bakış açılarımızı birbirine yakınlaştırmak için iki ülke arasındaki ortak stratejik konulara odaklanmalıyız."

[Fotoğraf: AA]

"Bölgedeki gelişmeler Türkiye-ABD ilişkileri için fırsat"

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

"NATO üyesi ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması, müttefiklik ruhuna aykırı. Bölgemizde yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi için fırsatlar sunmakta."

"Türkiye, ABD için çok önemli bir dost"

ABD heyetinde yer alan Senatör Richard Shelby ise iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisine vurgu yaptı.

"Türkiye, ABD için çok önemli bir dost ve biz de bu dostluğu, ticari, diplomatik ve askeri ilişkiler bağlamında desteklemek için buradayız. Türkiye geçmişte ve günümüzde NATO'nun sadık bir üyesi. Bu, bizim saygı duyduğumuz bir durum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, önümüzdeki dönemde de Kongre üyeleri ve yönetimdeki isimleri Türkiye'de konuk etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.