Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asistan hekimlik kontenjanları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alanların arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanların ÖSYM Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklandığını duyurdu. Tercih işlemleri yakında başlayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlik kontejanlarının açıklandığına dair açıklama yaptı.
Koca, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun."
ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2022
Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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