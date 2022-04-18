Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Suriye Terörle Mücadele
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