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TRT Haber-AA 29.04.2025 09:04

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 52 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 52 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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