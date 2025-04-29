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TRT Haber 29.04.2025 08:32

81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı

81 ilde sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe sahte içki ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüpheli yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 94 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik 81 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 137 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonlarda12 adet yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet etiket, 4 bin 30 adet bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe, 88 bin 376 adet kapak ele geçirildi. 

94 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum."

 

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Ali Yerlikaya Gelir İdaresi Başkanlığı Sahte Alkol
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