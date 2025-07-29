İBB'ye yönelik yeni yolsuzluk soruşturmasında 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan operasyonlar, İBB ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.