Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.03.2025 09:45

İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemleri sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemleri sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Yolsuzluk şüphelilerinin adreslerinde milyonlarca lira ele geçirildi
Yolsuzluk şüphelilerinin adreslerinde milyonlarca lira ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

87 şüpheli gözaltında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
ABD Başkanı Trump'tan "Tesla saldırıları"na karışanlara 20 yıla kadar hapis cezası uyarısı
10:46
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
10:33
PTT'den "Ramazan Bayramı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
10:19
Tüketici güven endeksi martta arttı
10:17
Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 117 bin 123 megavata ulaştı
10:12
Yerlikaya: Dünkü gösterilerde 16 polis yaralandı, 53 şahsa işlem yapıldı
Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
FOTO FOKUS
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ