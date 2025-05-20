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Gündem
AA 20.05.2025 23:47

İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun kayıp telefonu bulundu

İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda bulundu.

İBB soruşturmasında İmamoğlu'nun kayıp telefonu bulundu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu bulundu.

Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

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