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Gündem
AA 20.05.2025 22:24

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş de tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Zafer Keleş tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, örgüte ait paraları dosyadaki şüphelilerin talimatıyla kendisinden istenen adreslere götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zafer Keleş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Zafer Keleş, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından tutuklaması talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan Zafer Keleş’in tutuklanmasına karar verildi.

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