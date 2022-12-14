Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen ceza belli oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Dava, Anadolu 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'siyasi yasak' içeren 53'üncü maddesinin uygulanmasına da karar verildi.
Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu.
Etiketler: Ekrem İmamoğlu Son Dakika
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