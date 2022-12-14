Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.
Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.
Etiketler: Necip Hablemitoğlu
Son Haberler
- 17:10
- 17:10
- 16:53
- 16:42
- 16:33
Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz