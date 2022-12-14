Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahir Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında, "Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.
Ayrıca, "Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.
Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) December 14, 2022
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/i38k9uek70
Etiketler: İstihdam Kamu Personel Tarım ve Orman Bakanlığı
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