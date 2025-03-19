İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sanıkların suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtfikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

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