Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş dün akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

Coş için İstanbul Fatih Camii'nde ilkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazede Hüseyin Avni Coş'un babası Nurullah Coş, annesi Feride Coş, kardeşi Abdullah Coş ve kızları Tuba Eroğlu, Nihal Paksoy ile Hatice Beyza Coş taziyeleri kabul etti.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Coş, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın başta olmak üzere merhumun ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.