Az Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.10.2025 20:13

HÜRJET 300. test uçuşunu başardı

HÜRJET, 300’üncü test uçuşunu başarıyla tamamladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HÜRJET; yalnızca bir jet uçağı değil, azmin, kabiliyetin ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşmasıdır" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, milli havacılığımızın simge projelerinden biri olan HÜRJET'in, 300’üncü test uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı.

Görgün başarılı uçuşa ilişkin videoyu NSosyal hesabından paylaştı.

"HÜRJET azmin, kabiliyetin ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşmasıdır"

Haluk Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren ve Türk mühendisliğiyle geliştirilen HÜRJET; yalnızca bir jet uçağı değil, azmin, kabiliyetin ve stratejik kararlılığın gök vatanla buluşmasıdır.

Ses üstü hızlara ulaşan, üç kıtada sergilediği performansla dikkat çeken bu platform; Türkiye’nin havacılık alanındaki iddiasını somutlaştırmaya devam etmektedir.

Bu başarıda emeği geçen başta TUSAŞ’ımız olmak üzere, tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, pilotlarımızı ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

ETİKETLER
HÜRJET Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
Sıradaki Haber
Sahte e-imza soruşturmasında 23 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Milli kamikaze dron KarguFPV zırh delici harp başlığıyla hedefi vurdu
20:09
A Milli Futbol Takımı 644. maçına çıkacak
20:04
İzmir'de elektrik faciası davasında karar çıktı
20:11
Sahte e-imza soruşturmasında 23 kişi tutuklandı
19:12
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes tarihi bir fırsat
19:04
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 38 Filistinliyi yaraladı
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı
FOTO FOKUS
Milli kamikaze dron KarguFPV zırh delici harp başlığıyla hedefi vurdu
Milli kamikaze dron KarguFPV zırh delici harp başlığıyla hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ