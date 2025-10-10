Az Bulutlu 12.7ºC Ankara
10.10.2025 19:40

Sahte e-imza soruşturmasında 23 kişi tutuklandı

Ankara'da bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaları taklit ederek, sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

Sahte e-imza soruşturmasında 23 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte e-imza soruşturması kapsamında gözaltına alınan 92 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 23'ü "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından tutuklanırken, 69 kişi de adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilmişti.

Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı vermişti.

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alınmıştı.

