Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hulusi Akar’dan şehit askerler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar mesajında, “Kahraman silah arkadaşlarımız, 18 Kasım 2020 tarihinde Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim” sözlerine yer verdi.
November 19, 2020
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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