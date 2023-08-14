Hudut Kartalları 6'sı terörist 7 kişi yakaladı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.
Yunanistan ve Suriye’den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023
Yunanistan ve Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin… pic.twitter.com/fdj1MgwVRd