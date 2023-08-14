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Gündem
TRT Haber 14.08.2023 17:11

Hudut Kartalları 6'sı terörist 7 kişi yakaladı

Suriye ve Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ 1'i PKK üyesi 7 kişi yakalandı.

Hudut Kartalları 6'sı terörist 7 kişi yakaladı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

Yunanistan ve Suriye’den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. 

 

ETİKETLER
FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
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