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Gündem
TRT Haber 14.08.2023 16:03

Dışişleri: Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı zemini bulunmuyor

Dışişleri Bakanlığı, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığını belirtti. Ermenistan'a, provokatif adımlardan kaçınarak Karabağ’da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarını alternatif yollardan karşılaması çağrısı yapıldı.

Dışişleri: Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı zemini bulunmuyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Laçın Yolu'ndaki durum hakkında açıklama yapıldı.

Türkiye'nin, Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği belirtildi ve şu sözlere yer verildi:

"Türkiye, Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anlamaktadır. Ne yazık ki, Azerbaycan’ın uzun zamandır yüksek sesle dile getirdiği bu endişeler dikkate alınmamış ve bunun sonucunda Azerbaycan egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü önlemleri almıştır.

Türkiye, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığı kanaatindedir. Halihazırda Laçın Yolu’ndan tıbbi geçişlerin sağlanması, ayrıca kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergâhların da tahsis edilmiş olması, Azerbaycan tarafının iyi niyetle azami çabayı sergilediğini göstermektedir.

Azerbaycan: Ermenistan, Laçın yolu hususunda siyasi manipülasyon yapıyor
Azerbaycan: Ermenistan, Laçın yolu hususunda siyasi manipülasyon yapıyor

"Ermenistan’dan beklentimiz, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımasıdır"

Ermenistan’dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ’da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına, ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesidir.

Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ile insani alandaki çabalarının desteklenmesi ve durumu daha da ağırlaştırıcı eylemlerden kaçınılması gerektiğine inanmaktadır."

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