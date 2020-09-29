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Hudut hatlarında 19 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van ve Hatay sınırında 19 bin 220 paket kaçak sigarayla 24 av tüfeğinin ele geçirildiğini aktardı.
Hudut kartalları sınırlarda kaçakçılara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında, 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Hudut Kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında; 24 adet av tüfeği ile 19.220 paket sigara ele geçirildi.https://t.co/WyBFS9V6go#MSB #TSK pic.twitter.com/YvLSmnxbku— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı kaçak sigaraSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:21
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