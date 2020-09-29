Hudut kartalları sınırlarda kaçakçılara göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında, 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.