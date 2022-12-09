Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bazı hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yerleri değiştirildi.

Adli yargıda 255 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. Bunun yanısıra idari yargıda ise 27 atama yapıldı.

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı'na Nihat Toktaş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na ise Zeki Uysal atandı.