Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 00:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'a katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile İstanbul'da bir araya gelecek. Erdoğan, İstanbul'da ayrıca TRT World Forum'a da katılacak.
Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak saat 11.00'de TRT World Forum'a katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra ise davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşecek.
Görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Etiketler: TRT World Forum Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan
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