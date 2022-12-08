Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda, asgari ücret, sözleşmeli pesonele kadro, geçici işçiler ve emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in konuşmasının satır başları şöyle;

Asgari ücret çalışmaları başlamadan önce kamuoyunun beklentisi nedir diye araştırma yaptırıyorduk. O araştırmaya göre bu beklenti araştırması tabi. Ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin liranın üzerinde çıktı. İşverenlerin beklentisi rakam 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücretliler Türkiye ortalamasından bahsediyorum 7 bin 600 lira çıktı.

Asgari ücretlilerin oranı yüzde 38. Küçümsenecek bir rakam değil, ciddiye almamız lazım. Bu gösteriyor ki asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı. Üçlü bir masada görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunun beklentisi nedir dile Türkiye çapında bir araştırma yaptırdık. Kamuoyunun beklentisi 8 bin TL üzerinde, işverenlerin beklentisi 7 bin TL olarak çıktı. Çalışmalar devam ederken konuşulan rakamları burada söylemem doğru değil.

Asgari ücret siyaseti diğer ücretleri de düzenliyor. Ne kadar gerçekçi rakam belirlersek asgari ücrete yakın çalışanların ücreti de yukarı çıkar.

3600 ek gösterge düzenlemesi 6 milyona yakın kişiyi kapsadı. Daha da genişletilmesi için çalışma yapıyoruz, Meclisi'mize takdim edeceğiz.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi

Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Kamuda 32 tür sözleşmeli personel var. Öğretmenler hemen kadroya geçiyor. Sayı yaklaşık 500 bine ulaşacak. Çalışma teknik olarak bitti.

Geçici işçiler meselesi önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bunun çalışmasını bitirdik ve bu ay içinde Yüce Meclis’e sunacağız.

"Çözüm için her kesimi dinliyoruz"

EYT konusu Tükiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteciler, EYT'li olanlar şunu soruyor. EYT ne olacak, neden uzuyor? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son Odaları dinledik. İşverenler çalışanlarını kaybetmek istemediklerini söylüyorlar. Meselenin bir boyutu da iş adamlarının kıdem tazminatı var. Devlet açısından ele alınan bir konuydu. Fakat doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. Teknik yönüyle problemler var. 1999 öncesi bizde dijital ortamda kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman Meclis'te bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

Burada temel kriterler üç tane kriter var. Mevcut emeklilik sisteminde bunları bugün komisyonda da söyledim. Bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bu sayı bugün biraz daha yükselmiş durumda. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Fakat tüm verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükü hepsini ortaya çıkardıktan sonra Türk kamuoyu ile paylaşacağım.