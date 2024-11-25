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TRT Haber 25.11.2024 11:56

Hızlı trenlerle 92 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemize kazandırdığımız Hızlı Trenler ile bugüne kadar toplam 92 Milyon yolcu taşınmıştır" dedi.

Hızlı trenlerle 92 milyon yolcu taşındı
[Fotograf: AA]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti;

Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çin’den ülkemize ulaşan yükleri Marmaray ile Avrupa’ya ulaştırıyoruz. Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2.094 km demiryolu bağlantısı için 727 km yeni hat, 1.923 km karayolu koridoru içinse 331 km yeni otoyol yatırımı planladık.

2002-2024 yılları arasında AK Parti iktidarında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın günümüzdeki değeri 280,6 Milyar Dolar’a ulaştı. Ülkemize kazandırdığımız Hızlı Trenler ile bugüne kadar toplam 92 Milyon yolcu taşınmıştır. MARMARAY sayesinde iki kıtayı deniz altından demiryoluyla birleştirdik. Bugüne kadar MARMARAY’ı 1,2 Milyar yolcu kullandı. Dünya nüfusunun altıda biri.

Lojistik sektöründe demiryolu kullanımını arttırmak için 439 km olan mevcut iltisak hatlarımızın uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 km’ye çıkaracağız. 2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3.092 km hızlı tren hattımızı tamamlamayı planlıyoruz.

8 ilde, toplam 300 kilometrelik yol ağında yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, deprem konutları ve hastane bağlantı yollarındaki altyapı işlerini, 2025 yılında tamamlayacağız.

12. Kalkınma Planı kapsamında, 2028’de bölünmüş yol ağımızı 31.250 km’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

50 ülkede 60 noktaya uçarken, uçuş ağımızı 287 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 347 noktaya ulaştırdık.

Ayrıntılar gelecek...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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