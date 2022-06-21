Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li vekillere ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e gönderildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. Fezlekeler Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna havale edildi.
10 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan 11 fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında 2 dosya bulunuyor.
HDP Milletvekilleri; Dilşat Canbaz Kaya, Ayşe Sürücü, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Remziye Tosun hakkında ise birer dokunulmazlık dosyası hazırlandı.
Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis'teki dokunulmazlık dosya sayısı bin 500'e yaklaştı.
Etiketler: HDP Son Dakika TBMM
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