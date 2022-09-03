Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: DHA, TRT Haber]
Edirne'ye giderken sahte kimlikle yakalanan HDP'li Semra Güzel Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı.
Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: HDP
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