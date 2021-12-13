Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP kongresine suç duyurusu
[Fotoğraf: Arşiv]
EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen kongre için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emniyet tedbirleri aldı.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (@TEMDairesi) December 12, 2021
Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığını ve örgütsel marşların söylendiğini tespit eden Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Etiketler: HDP Emniyet Genel Müdürlüğü
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