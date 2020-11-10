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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.
Görevden affını isteyen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Lütfi Elvan getirildi.
Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Son DakikaSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 00:33
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