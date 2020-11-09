Haber Giriş: Kaynak: AA
İletişim Başkanlığı: Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 21:59
Son Haberler
- 21:53
- 21:37
- 21:28
- 21:20
- 21:44
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Bayrak Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz