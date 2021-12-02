Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yemin etti
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.
Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.
Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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