Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile ortak basın toplantısı düzenledi. Paris'te Fransız mevkidaşı ile görüşen Albayrak, avro ile ticaret konusunun da önem kazandığına dikkat çekti. Albayrak, ABD'nin siyasi motivasyonlarla attığı adımların kendini itibarsızlaştırdığını vurguladı.

"Beraber hareket etme kararı aldık"

Fransız mevkidaşı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Albayrak, ABD’nin yaptırım kararlarının bölgesel istikrara vereceği zararla terörün, mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere katkı sağlayacağını söyledi.

“Bugün burada iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık” diyen Albayrak, “Fransa bu sağlıksız yaklaşıma karşı önemli bir duruş ortaya koydu. İlk günden beri bölgesel ve küresel ekonomiyi veya Türkiye ekonomisini hedef alan bu adımlar karşısında tarihsel dostluğumuza yakışır bir duruş sergiledi” şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'yi hedef alan adımlar karşısında Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık.https://t.co/zMGMlT1U10 pic.twitter.com/1XAb1TmDqb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ağustos 2018

Albayrak, Türkiye Fransa arasındaki önceliklerden birisinin, bugün itibariyle iki ülkenin ekonomik hacmi olan 14 milyar euro resmini 20 milyar euroya taşımak olduğunu söyledi.

Albayrak, Amerika tarafından tüm müttefiklerin nezdinde atılan adımların, ABD’nin itibarını sarstığını aynı zamanda kendisini yalnızlaştırdığını ifade etti.

"Dolar güvenilirliğini kaybetti"

Doların küresel ticarette güvenilir bir enstrüman olma özelliğini kaybettiğini söyleyen Albayrak, “Çünkü siz, ekonomik çerçevede müttefiklik ilişkinize bu güvenle yaklaşmak zorundasınız. Dünya bu duruma karşı ortak akılla ortak yaklaşımla ilerlemekten başka çare görmüyor. Ülkeler ticaretlerinde yeni yöntemler, ortak para birimleri bu ilişkileri geliştirmek için birbirlerine sorular sormaya başlıyor. Özellikle Fransa’yla Avrupa Birliği’yle gerçekleştirdiğimiz euro ile ilişkili ticaretimizi daha ileriye nasıl taşırız önem kazanıyor” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dolar güvenilir bir enstrüman olma özelliğini yitirdi.https://t.co/zMGMlT1U10 pic.twitter.com/YSzI8DzuzE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ağustos 2018

Görüşmede iki ülke arasında farklı sektörlerde işbirliğini geliştirme yöntemlerini değerlendirdiklerini söyleyen Albayrak, “Bunun yanında finansal alanda bankacılık, sigortacılık sektöründe birçok çerçevede geliştirilebilecek iş birliği alanlarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak bu süreçte özellikle Dünya Ticaret Örgütü açısından anlaşmalara uymayan Türkiye’ye uygulanan Avrupa Birliği’ne uygulanan ortak hareket etme hususunu da konuştuk” dedi.

"Türkiye AB ile entegre"

“Bir ülkenin tek başına sadece kendi çıkarları doğrultusunda tek taraflı aldığı kararlara karşı birlikte hareket etmenin tüm dünya ülkelerinin çıkarına olduğu açıktır” diyen Albayrak, “Özellikle Türkiye ve Avrupa ülkeleri bugün hiçbir zaman olamadığı kadar birbirlerine entegre ve etkileşim içerisinde” şeklinde konuştu.

"İran anlaşması konusunda da aynı noktadayız"

İran konusunun da ele alındığını belirten Albayrak, “İran anlaşması üzerinde Türkiye olarak aynı pozisyonda olduğumuzun altını çizmek isterim” dedi.

Albayrak, İran konusunda Amerika’nın tek taraflı almış olduğu bu tavra karşı Fransa ile ortak hareket etme konusunda karar alındığının altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İran anlaşması konusunda Fransa ile aynı noktadayız.https://t.co/zMGMlT1U10 pic.twitter.com/AzHBqWAmuO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ağustos 2018

"Orta vadeli programla birlikte çok daha güçlü süreçleri ortaya koyacağız"

Albayrak, “Hükümetimizin yeni çıktığı seçimler sonrası sahip olduğu 5 yıllık güçlü etkiyle birlikte küresel sınamalara ve rekabetlere karşı çok daha sağlam bir ekonomik ve finansal mimariye kavuşması için önümüzdeki süreçte çok daha güçlü adımlar atacağından tüm paydaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın” dedi.

Kaynak: İHA