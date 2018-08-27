TSK'dan Münbiç hattında 36. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç hattında devriye görevlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri bugün 36. koordineli/bağımsız devriye faaliyetini yerine getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27 Ağustos 2018 tarihinde 36’ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/OgtzXspuT0 — TSK (@TSKGnkur) 27 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber