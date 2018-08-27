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TSK'dan Münbiç hattında 36. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 36. devriye görevini tamamladı.

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TSKdan Münbiç hattında 36. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç hattında devriye görevlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri bugün 36. koordineli/bağımsız devriye faaliyetini yerine getirdi.


 

Kaynak: TRT Haber

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