AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Arakan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in Arakan raporu sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Çözüm üretilmemesi katilleri cesaretlendiriyor"

"Arakanlı Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalması tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ediyor. Uluslararası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesi katilleri cesaretlendiriyor."

"Rapor soykırım uygulandığını net şekilde ortaya koyuyor"

"Bileşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, 18 ay süren araştırmasını tamamladı. Raporun özeti, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulandığı net şekilde ortaya konuldu.

Raporda Myanmar ordu yetkilileri hakkında Arakan eyaletinin kuzeyinde soykırım, ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde ise insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle soruşturma başlatılması isteniyor.

Rapor net bir biçimde, askeri yetkililer tarafından asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını tesbit ediyor."

"Her şey açık ve net"

"Bölgede Arakanlı Müslümanlara dönük soykırımın dünyadaki diğer soykırımlarla "doğallığı", "ciddiyeti" ve "kapsamı" bakımından benzerlikler gösterdiği raporda delilleriyle ortaya koyuluyor.

Her şey açık ve net, Myanmar Ordu yetkililerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediği ve suçun işlenmeye devam ettiği tesbit edilmiş durumda."

"Acil ve etkili eylem planı şart"

"Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev suçu tesbit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız.

Bu soykırım suçu 1 yıldır işleniyor. Ve 1 yıldır durduracak birşey yapılmadı. Bu suçun acilen durdurulması için atılacak adımları duymak istiyor herkes."

Kaynak: TRT Haber