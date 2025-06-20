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TRT Haber 20.06.2025 11:40

Hayvanseverlerin bağışlarını zimmete geçiren 10 şüpheli tutuklandı

Ankara'da sokak hayvanları için toplanan yardım paralarını kendi hesaplarına geçirerek mal edindikleri belirlenen 10 şüpheli tutuklandı.

Hayvanseverlerin bağışlarını zimmete geçiren 10 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Pati Koruyucuları Derneği", "Ankara Patili Canlar Derneği", "Patileri Koruma Derneği", "Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği" ve "Can Paticikler Koruma Derneği" adı altında faaliyet gösteren 5 derneğin yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve diğer deliller ışığında yapılan incelemede, şüphelilerin hayvansever vatandaşlardan sokak ve evcil hayvanların bakımı için topladıkları 25 milyon 440 bin 584 lirayı zimmetlerine geçirerek kişisel mal edindikleri tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başsavcılık koordinesinde Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 12'si yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilirken, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdüğü kaydedildi.

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