Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.06.2025 11:33

Bakan Uraloğlu: Raylı sistemlere 500 milyon liralık destek programını hayata geçiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, raylı sistemlerle ilgili destek programı hazırladıklarını belirterek, "Program önümüzdeki ay hayata geçecek, 500 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu: Raylı sistemlere 500 milyon liralık destek programını hayata geçiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Uluslararası Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda konuştu.

Uraloğlu, raylı sistemlerle ilgili destek programı hazırladıklarını açıkladı.

Programın önümüzdeki ay hayata geçeceğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız haberleşme sistemlerinde ciddi destek programları hazırladı ve haberleşme sektörüne katkı sağlayama gayret etti. Bu katkılar elbette devam edecek. bunun yanında yine bakanlığımızın bugün burada bulunduğumuz raylı sistemlerle ilgili sektörümüze, ülkemize bir fikrim var diyen bir ürün üretme gayretinde olan ya da üreten insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık.

"Kanuni düzenlemeyi yaptık, önümüzdeki ay hayata geçiriyoruz"

Bu çalışmanın sonunda bu sektörü destekleyebilmek için bir kanuni düzenlemenin gerektiği kanaatine ve sonucuna vardık. kanuni düzenlemeyi yaptık. ve demir yolu sektörüne, raylı sistemlere önümüzdeki ay açıklayacağımız 500 milyon liralık bir destek programını hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun".

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Raylı Sistem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Minguzzi Cinayeti Davasında ikinci duruşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti
11:57
ABD, İran'a saldırılara dahli tartışmasının gölgesinde Orta Doğu'daki üslerine takviye yapıyor
11:55
İran: Savaşın sona erdirilmesinin tek yolu düşmanın koşulsuz saldırılarını durdurması
11:52
Hayvanseverlerin bağışlarını zimmete geçiren 10 şüpheli tutuklandı
11:39
İŞKUR, gençlere sunulan istihdam desteklerini tek çatı altında topladı
11:33
Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor
Kuğulu Park'ın yeni maskotu Ankaralıların ilgi odağı oldu
Kuğulu Park'ın yeni maskotu Ankaralıların ilgi odağı oldu
FOTO FOKUS
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
İran İsrail'e yeniden füze saldırısı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ