Hayvanlara kötü muamelenin önlenmesi için yeni yasal yaptırımlar yolda. Bir süredir AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yasal düzenleme öncesinde Meclis harekete geçti. 5 siyasi parti ortak karara imza atarak "hayvanları koruyalım" dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Hayvan hakları konusunda atılması gereken adımların ortaya konulması, hayvanların yaşadığı sorunların belirlenmesi amacıyla şahsımında imzası olan bir önerge teklif ediyoruz." dedi.
Hayvan hakları konusunda Meclis'te komisyon kurulacak. Komisyon, hazırlanacak Hayvan Hakları Yasası'na da öncülük edecek.
"MHP olarak destek veriyoruz"
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sorunların yeniden ele alınarak araştırılacağını söyledi. Düzenlemeye MHP olarak destek verdiklerini açıkladı.
Kurulacak komisyonla, hayvanları korumaya yönelik tavsiye kararları alınacak.
Kısa sürede meclise sunulacak
Öte yandan konuya ilişkin AK Parti'nin hazırladığı geniş kapsamlı yasal düzenleme için sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapıldı.
Son şekli verilmeye çalışılan düzenlemenin kısa sürede Meclise sunulması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber